محافظ الإسكندرية: حريصون على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، حرص المحافظة على تعزيز وتوطيد سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، مشيدًا بدور جميع مؤسسات المجتمع المدنى لدعمها المُستمر للدولة فى رفع العبء عن المواطنين.





جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، فى فعاليات مؤتمر "المنطقة الروتارية" تحت عنوان "ندوة العضوية الروتارية 2451 للعام 2022 / 2023 " بحضور المهندس عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر، والدكتور شريف والى رئيس لجنة العضوية ومحافظ المنطقة الروتارية السابق، والمهندس أحمد صبور رئيس مؤتمر العضوية، ومحافظى المنطقة الروتارية السابقين. ورحب المحافظ بجميع الحضور، ووجه الشكر إلى المؤسسة الروتارية لدورها المُتميز فى المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن أداء نادى روتارى راسخ الوجود بالنسبة للمجتمع المدنى ومجتمع المحليات السكندرى الذى يواجه تحديات كثيرة.

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