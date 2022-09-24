محافظ كفر الشيخ: قبول طلاب جدد بالمرحلة الثانوية لاستيعاب الأماكن الشاغرة

جدة - نرمين السيد - قرر جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، قبول عدد من الطلاب فى عدد من مدارس الثانوية العامة، لحاجتها لاستيعاب طلاب لوجود أماكن شاغرة بها، منها افتتاح فصلين بمدرسة شهيد السلام الثانوية للبنين لاستيعاب 100 طالب، وقبول 19 طالبا بمدرسة المرابعين الثانوية، نظرا لتحويل نفس العدد من الطلاب إلى مدرسة إسماعيل خليل بسيدى غازى.





وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، فقد قرر نور الدين، فتح فصل جديد بمدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة لاحتياجها لاستيعاب الطلاب كونها المدرسة الثانوية الوحيدة بالإدارة التعليمية. كما قرر قبول 62 طالبا بمدرسة قلين الثانوية، لأن ميزانية المدرسة خمسة فصول ومستهدف 275 طالبا، وتقدم بها 213 طالبا فقط، لاستكمال المستهدف. جاء ذلك بناء على المُذكرة التى تقدم بها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لاستيعاب الطلاب استجابة لرغبة أولياء الأمور.

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