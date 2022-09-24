وزارة الزراعة: 13 مليون طالب يحصلون على التغذية المدرسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - كشف الدكتور صبحى محسن، المشرف العام على المشروع الخدمى للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، عن استعدادات إنتاج وجبات التغذية المدرسية، مضيفا أن تجهيز الوجبة يتم تحت إشراف وزارة الصحة والمعهد القومى للتغذية ووزارة الزراعة وزارة التنمية المحلية وجهاز مشروع الخدمة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك 13 مليون طالب يحصلون على الوجبة المدرسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم العمل هذا العام على زيادة الحوكمة للاستهلاك الوجبة فى المدرسة والتحكم فيها، مشيرا إلى أن بعض الطلاب كانوا يصطحبون الوجبات المدرسية إلى المنزل وهو أمر يحقق المستهدف، كما أن محتويات الوجبة المدرسية، عبارة عن بسكوت وعصائر وألبان.

ولفت إلى أنه يتم التعامل مع 13 مصنعا موزعا على 13 محافظة بالتعاون مع القطاع الخاص لتقديم وجبة صحية بها جودة عالية للطلاب خلال العام الدراسى الجديد.

كما أكد أن صلاحية الوجبة المدرسية 3 أشهر، مضيفا أنه تم التغلب على المشكلات التى ظهرت العام الماضى وهناك تعاون كبير بين المدارس المختلفة بالمحافظات لتسهيل توصيلها للطلاب وهدفها.