محافظ الغربية يشهد زراعة 100 شجرة بكورنيش طنطا

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم السبت، زراعة 100 شجرة مزهرة على طول المرحلة الخامسة من كورنيش طنطا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون شجرة"، فى إطار جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.





وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع المماليك، حيث تجرى أعمال فرد طبقة السن بالشارع تمهيدا لرصفه. وفى شمال سيناء، عقد سكرتير عام المحافظة أسامة الغندور اجتماعا للتجهيز لتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وذلك بحضور رؤساء وممثلى مجالس المدن، وذلك فى إطار استعداد مصر لمؤتمر المناخ فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ. ووجه الغندور - خلال الاجتماع - مجالس المدن بأن يكون لها دور فى المبادرة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن المبادرة هدفها تشجير مداخل المدن والطرق والمحاور الرئيسية والحارات الوسطى والمصالح الحكومية والجامعات والمدارس ومراكز الشباب والظهير الصحراوى.

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