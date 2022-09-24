مصر تعزى الأشقاء فى لبنان وفلسطين وسوريا جراء حادث غرق قارب بالساحل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - أعربت جمهورية مصرالعربية اليوم عن خالص التعازي للأشقاء في لبنان وفلسطين وسوريا جراء غرق قارب قبالة الساحل السوري يقل عدداً من المهاجرين غير الشرعيين، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين.

كما عبرت مصر، فى بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية، عن مواساتها لأسر الضحايا وذويهم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصر على أن استعادة الاستقرار وحلحلة الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يسهم في الحفاظ على أرواح ومقدرات شعوب المنطقة.