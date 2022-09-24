مدبولى: العالم يترقب افتتاح المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - وعقب وصوله إلى المتحف المصرى الكبير، وأمام البهو الخارجى بالمتحف توقف رئيس الوزراء عند المسلة المعلقة، والتى تعود فكرتها إلى إنشاء ميدان لمسلة معلقة أمام المتحف يتيح للزائر لأول مرة رؤية الخرطوش أى ختم الملك رمسيس الثانى، الذى يقع أسفل المسلة ويحمل اسم الملك رمسيس الثانى، وفى أثناء تفقده لقاعدة المسلة، استمع رئيس الوزراء لشرح من اللواء عاطف مفتاح حول هذه المسلة، مؤكدا أنها ستكون أول شئ يقع نظر الزوار عليه بالمتحف بعد قدومهم من مبنى التذاكر، ومشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن المسلة المعلقة تظهر براعة المصرى القديم فى تصميم ونحت الآثار القديمة.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى إن المسلة ترجع إلى الملك رمسيس الثانى، وتم نقلها من منطقة آثار صان الحجر بالشرقية مع مسلتين أخريين تم تركيبهما فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال زيارته للمتحف، تابع الدكتور مصطفى مدبولى موقف سير الأعمال بمحطة مترو أنفاق المتحف المصرى الكبير، والتى من المقرر أن تخدم زوار المتحف والمنطقة الأثرية المحيطة، ويأتى تنفيذها فى إطار خطة وزارة النقل لتقديم خدمة نقل سريعة حديثة وعصرية من خلال تنفيذ شبكة لخطوط النقل الجماعى بالجر الكهربائى.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ المحطة، التى تقع ضمن مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق الممتد بطول 19 كم؛ بدءا من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، فشارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتعتبر محطة المتحف المصرى الكبير هى محطة نفقية تقع فى الجانب المقابل للمدخل الرئيسى للمتحف، وجار العمل لإنهاء الأعمال السطحية بها، وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة واجهات العمارات السكنية المقامة على الطريق الدائرى، والتى تقع فى مسار الطريق المؤدى إلى المتحف ويقع نظر الزائرين عليها، كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى بتطوير واجهات العمارات المحيطة بالمتحف، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لافتتاحه، مع الانتهاء من إعداد تصور نهائى لربط المتحف المصرى الكبير بمنطقة هضبة الأهرامات، من خلال إقامة كبارى للسيارات الكهربائية والمشاة، تمهيدا لبدء التنفيذ.

وعقب ذلك، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعا، بحضور الوزراء والمسؤولين المرافقين، استهله بمشاهدة فيلم تسجيلى تحت عنوان "المتحف المصرى الكبير.. رمز الخلود"، والذى يوثق مراحل إنشاء المتحف المصرى الكبير وحتى الآن، من خلال مئات المصريين الذين يعملون على مدار الساعة من أجل صنع التاريخ؛ حيث يؤصل هذا المتحف، الذى يعد أكبر متحف فى العالم، لحضارة واحدة وهى الحضارة المصرية بعراقتها.

واستعرض الفيلم التسجيلى ما يتم تنفيذه من مختلف الأعمال سواء بداخل المتحف، أو خارجه فيما يتعلق بتطوير المنطقة المحيطة به، إضافة إلى موقف عرض عدد من التماثيل الأثرية، بجانب أعمال الزراعة والتشجير والإضاءة فى مختلف جوانب المنطقة المحيطة، وإجراء اختبارات نظم الإضاءة.

وفى هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود والأعمال التى يتم تنفيذها، وقال: عاوز تكثيف الشغل كأن الافتتاح بكرة، مؤكدا أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من هذا الصرح العملاق، الذى يضم كنوز الحضارة المصرية، ويترقب العالم والمصريون افتتاحه ليصبح مزارا جاذبا على خريطة السياحة العالمية، يتيح فرصة كبيرة للتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة فى إطار عرض متحفى شيق يتبع أحدث الأساليب والتقنيات المتطورة.

واستعرض اللواء عاطف مفتاح، خلال عرض تقديمى، آخر مستجدات الأعمال بمشروع المتحف والمنطقة المحيطة به، ونسب الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية به، وكذا مجمل تطورات الأعمال بمتحف مراكب خوفو، ومدى تقدم العمل بها، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بأعمال تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، والموقف التنفيذى للمنطقة الخدمية.

وفى هذا الإطار، أوضح اللواء عاطف مفتاح أن إجمالى نسبة إنجاز الأعمال بالمبنى الرئيسى والموقع العام وصلت إلى 99.8%، كما تم الانتهاء من الأنظمة الأمنية والمعلوماتية بنسبة 97%، بالإضافة إلى ذلك تم الانتهاء من تنفيذ مبنى التحكم الأمنى، وميدان المسلة المعلقة، والهيكل الإنشائى لمتحف مراكب الملك خوفو، وكذا الواجهات الخارجية لمتحف مراكب الملك خوفو، وقاعة الملك توت عنخ آمون.

كما تم الانتهاء من الأعمال الهندسية لقاعات العرض الدائم بنسبة 100%، فضلا عن الانتهاء من أعمال تجهيزات العرض المتحفى، والتى تتضمن عددا من الفتارين، وقواعد للقطع الأثرية، وكذا وحدات التثبيت، بنسبة متقدمة، وتم أيضا تنفيذ أعمال إنشاء الأسوار والبوابات الأمنية بنسبة 90%.

كما تمت الاشارة إلى أنه جار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لانتظار السيارات، وتم تنفيذ أعمال انتظار السيارات خلف متحف مراكب خوفو بنسبة 80%، وأرض إيجوث1، التى تشمل المبانى الخدمية والبنية التحتية لمنطقة انتظار السيارات بنسبة 95%، كما تم رفع كفاءة مركز الترميم بنسبة متقدمة.

وخلال جولته، حرص رئيس الوزراء على الوقوف على معدلات إنجاز أنظمة تأمين المتحف والمتمثلة فى أنظمة التأمين بكاميرات المراقبة التليفزيونية، وأنظمة الانذار المبكر والكاميرات الحرارية، وأنظمة التفتيش بالمداخل والبوابات.

وخلال تفقده للبهو والدرج العظيم وقاعات العرض الرئيسية وتلك الخاصة بالملك الذهبى توت عنخ آمون، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من الدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، حول آخر مستجدات تنفيذ أعمال العرض المتحفى لمختلف القطع الأثرية، فضلا عما يتعلق بتجهيزات نقل وعرض تلك القطع الأثرية فى أماكن عرضها الدائم بالمتحف.

كما تفقد مدبولى المرحلة الثانية من مشروع استخراج وترميم وتجميع مركب الملك خوفو الثانية، حيث أوضح اللواء عاطف مفتاح أن هذه المرحلة تتضمن أعمال الترميم النهائى وإعادة تجميع وتركيب المركب، بعد أن تم الانتهاء من استخراج جميع القطع المكونة لها من موقع اكتشافها بالقرب من هرم خوفو الأكبر، وترميمها بمعامل الترميم بالمتحف.

وفى غضون ذلك، أوضح المشرف العام على المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، عبقرية موقع المتحف وفلسفة تصميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، كما استعرض الخدمات المقدمة للزائرين من توفير مناطق الانتظار، وتحقيق الإتاحة الكاملة لذوى الهمم وما يتضمنه المتحف من ابتكار وتميز وحرص على استخدام التهوية الطبيعية والإضاءة الطبيعية، وهو ما يتوافر فى بهو المتحف حيث يستقبل الملك رمسيس زائريه.

وعقب ذلك، تابع رئيس الوزراء ومرافقوه موقف تنفيذ وتطوير شبكة الطرق المحيطة بموقع المتحف المصرى الكبير، ووجه بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالطرق المحيطة، كما تفقد الأسوار الخارجية المحيطة بالمتحف.

رافقه فى الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والسيدة غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هانى مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة للشئون الأثرية بالمتحف، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وقيادات ومسئولى المتحف، وممثلى الشركات المنفذة للمشروع والمشغلة للخدمات به.