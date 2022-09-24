عاجل.. السيسى لـ البرهان: نحرص على تقديم كافة سبل الدعم لاستقرار السودان

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان.

كما أعرب عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما على المستوى الأمنى والعسكرى والاقتصادى والتجارى.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى فى السودان الشقيق، وذلك انطلاقا من دعم مصر الكامل للسودان فى كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، والروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل.

من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس السيادة السودانى عن التقدير العميق، الذى تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازه بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبى والحكومى الراسخ بين مصر والسودان، مشيدا بالدعم المصرى غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

،قد شهد اللقاء استعراضا لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم فى العلاقات السياسية والعسكرية، والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين.

كما شهد اللقاء كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل فى هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.