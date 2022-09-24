 افتتاح اللقاء الأول لشبكة خدمة الشباب «connect» بوادى النطرون (صور) 

جدة - نرمين السيد - حضر المؤتمر أكثر 1100 مشارك من خدام الكنائس الإنجيلية الشباب من جميع محافظات مصر، كما شارك فى برنامج اليوم من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، والقس استيفن سعيد، رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، والقس منير صبحى، راعى الكنيسة المعمدانية الأولى، والدكتور ماهر صموئيل، مؤسس خدمة كريدو لوجوس، وبحضور السادة أعضاء المجلس الملى الإنجيلى العام، القس عادل جادالله، والشيخ ماجد طوبيا، والشيخ ناصر صادق، والشيخ رضا البطل.

وخلال كلمته رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الشباب والخدام المشاركين، وقال:"أشعر بسعادة كبيرة بمشاركة 1100 من شبابنا الإنجيلى اليوم من مختلف محافظات مصرنا الغالية، كما أتمنى أن نخرج بحركة شبابية من خدام الكنائس الإنجيلية، حركة قوية قادرة على التغيير، قادرة على الربط بين العقيدة والفعل".

وأضاف الدكتور القس أندريه: "نصلى من أجل كنيسة إنجيلية شابة قوية مؤثرة، قادرة على التغيير، بعيدة عن الروحانيات المفتعلة، قادرة على تقديم نموذج حقيقى لكلمة الله".

ومن المقرر، أن تستمر فعاليات برنامج المؤتمر "شبكة خدمة الشباب الأول CONNECT"، حتى السبت، بمشاركة، الدكتور القس سامح موريس، راعى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، القس طونى جورج، مؤسس خدمة TC مصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيليين، والأستاذة ساندرا رأفت من خدمة TC مصر، والدكتور نادر سامح، من كنيسة قصر الدوبارة، والدكتور يوسف يعقوب من خدمة كريدلوجوس.