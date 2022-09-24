قطع المياه غدا عن مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ لأعمال صيانة الكهرباء

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب عن كامل مركز ومدينة دسوق ويشمل مدينة دسوق وجميع قرى الوحدات المحلية التابعة لها وذلك من الساعة العاشرة صباح غدا الأحد حتى الساعة الثانية بعد الظهر، لقيام شركة الكهرباء بعمل الصيانة الدورية فى نطاق محطة مياه أبو على بدسوق.





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