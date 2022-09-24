«راجعين نتعلم».. حياة كريمة تطلق مبادرة لسداد المصروفات وتوفير المستلزمات

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق مبادرة "راجعين نتعلم" التى تهدف لدعم الأسر الأكثر احتياجا بسداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم بإجمالى 40 ألف طالب فى 25 محافظة، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لمؤسسة حياة كريمة.





وفى سبيل تحقيق ذلك، التقى وفد من مؤسسة حياة كريمة مع ممثلى قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للبدء فى إجراءات سداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية، حيث سيتم دفع المصروفات المدرسية ل 20 ألف طالب من غير القادرين على دفع المصروفات، وتوفير المستلزمات المدرسية ل20 ألف طالب من الفئات المعفاة قانونًا من سداد المصروفات المدرسية.

يأتى ذلك تزامنًا مع العودة للمدارس وبدء العام الدراسى الجديد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بهدف رفع العبء عن الأسر المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم.

وتضم المرحلة الأولى من المبادرة محافظات (القاهرة- الجيزة - القليوبية – المنوفية -الغربية – الفيوم- بنى سويف) وبدأت وتستمر حتى 23 سبتمبر.

وتشمل المرحلة الثانية محافظات( الإسكندرية – البحيرة – الدقهلية - كفر الشيخ – دمياط - السويس- الإسماعيلية - بورسعيد - المنيا) وتبدأ من 24 وحتى 27 سبتمبر.

وتستكمل المرحلة الثالثة من 28 حتى 30 سبتمبر وتضم محافظات( مطروح- جنوب سيناء- الشرقية - أسيوط – الوادى الجديد - سوهاج - قنا – الأقصر – أسوان).

وفيما يتعلق بتوزيع المستلزمات المدرسية، فقد تم التنسيق مع القطاع التنفيذى الميدانى بالمؤسسة ومديريات التربية والتعليم المختصة على توزيع 20 ألف شنطة مستلزمات مدرسية فى 25 محافظة على ثلاث مراحل بدءًا من اليوم 21 سبتمبر، ويستمر التوزيع فى محافظات المرحلة الأولى حتى يوم 23 سبتمبر وتستأنف باقى المراحل تباعًا حتى 30 سبتمبر.

تناول الاجتماع تنقيح الوزارة لبيانات الطلاب الواردة من فرق الرصد الميدانى التابعة للمؤسسة، والاتفاق على تقسيم العدد المستهدف لخمس مراحل، على أن يتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من سداد المصروفات ل5 آلاف طالب بداية من 22 سبتمبر، على أن تستكمل باقى المراحل حتى 30 سبتمبر.

جاء ذلك بحضور وفد من مؤسسة حياة كريمة يضم خالد جمال عبد الناصر مدير القطاع التنفيذى الميدانى بالمؤسسة، وندى خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بالمؤسسة، وهبة الشرقاوى مدير إدارة التعليم بالمؤسسة وأمنية صلاح عضو المؤسسة. فيما حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم العميد طارق الباز رئيس قطاع الأمانة العامة بالوزارة، ومحمد شريف من المكتب الفنى لوزير التربية والتعليم.

الجدير بالذكر أن مؤسسة حياة كريمة كانت قد أعلنت عن تقديم 55 ألف خدمة تعليمية لطلاب قرى المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" تزامنًا مع عودة المدارس وبداية العام الدراسى الجديد، وحددت المؤسسة مجموعة من المعايير للاستفادة من المبادرة، يأتى فى مقدمتها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية.