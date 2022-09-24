محافظ الغربية يؤكد أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الدولة المصرية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وبهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.





جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اليوم السبت فى إطار استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، وذلك بحضور الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية، المهندس محمد قطب رئيس الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا بطنطا، مصطفى الصواف ممثل وزارة الاتصالات، وعبد الوهاب الحضرى مقرر اللجنة وعضو المكتب الفنى للمحافظ، محمد الشركسى مدير إدارة البيئة بالديوان.

واستمع رحمى، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذى والإجراءات التى تمت بفعاليات المبادرة ودور كل جهة من الجهات المشاركة ومجهودات اللجنة خلال الأيام الماضية لحث المواطنين على المشاركة، كما قامت اللجنة بفرز المشروعات إلى جانب استبعاد المشروعات غير المستوفية لمعايير المشاركة، تمهيدا للبدء بمرحلة التقييم النهائية.

وأوضح أن عدد المشروعات التى سيتم تقديمها للجنة الوطنية 162 مشروعا من جميع المحافظات بواقع 6 مشروعات من كل محافظة ممثلة بمشروع لكل فئة، وسيتم اختيار 18 مشروعا فائزا بواقع 3 مشروعات لكل فئة للإعلان عنها بمؤتمر وطنى، حيث احتلت محافظة الغربية المركز الأول على جميع محافظات الجمهورية فى إجمالى عدد المشروعات المشاركة فى المبادرة بإجمالى 1277 مشروعا.

وأضاف المحافظ أن الغربية جاءت فى مقدمة المحافظات فى فئة المشروعات المحلية الصغيرة بإجمالى 209 مشروعات، وفى فئة المشروعات غير الهادفة للربح بإجمالى 640 مشروعا، وكذلك فى فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بإجمالى 186 مشروعا.

وأكد الدكتور طارق رحمى، أن المشروعات المقدمة سيكون لها دور بارز وملموس فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها، مشيرا إلى أن الغربية ستكون منافسا قويا، حيث تم تقديم الكثير من المشروعات الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة.

وفى ساق آخر، قام جرى ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بزيارة اليوم إلى مركز التنمية المهنية بالغربية، للوقوف على استعدادات إدارة التدريب لتنفيذ فعالية "متحف المناخ"، والتى تأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى باستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف، لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حول تغير المناخ عام 2022.

وذكرت المديرية - فى بيان لها - بأنه اتساقا مع ذلك فقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من منظمة اليونيسف بإعداد برنامجى "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالمتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، ودعم "مهارات مديرى ووكلاء المدارس فى تنمية الوعى الطلابى بالمتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة القومية وتلك التدريبات خلال الفترة من 27/ 8/ 2022 وحتى 27/ 9/ 2022 بقاعات التدريب بالغربية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن إدارة التدريب بالغربية قامت بتقديم مقترح لتنفيذ متحف خاص بالمتغيرات المناخية والتنوع البيولوجى تستعرض فيه جهود عدد 107 مدربين والذين قاموا بتنفيذ أنشطة متعددة تساهم فى تحقيق رؤية الوطن للعدالة المناخية على مستوى العالم، كمطلب من مطالب مؤتمر المناخ.

وأضاف ناصر أن المعرض يضم منتجات المتدربين من خلال تحليلهم لخرائط المنهج ونواتج التعلم المستهدفة ومعايير الخريج، حيث تم ربط قضايا البيئة من خلال محاور التدريب بمخرجات العملية التعليمية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.