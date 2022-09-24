محافظ الوادى الجديد يتابع تجهيزات الملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم السبت، الأعمال النهائية لتجهيز أرض المعارض التى تستضيف العارضين المشاركين بالملتقى التسويقى المصرى الثانى للتمور والذى تنظمه المحافظة فى الأول من أكتوبر القادم، موجها بسرعة استكمال الجداريات الفنية وفرش الباكيات المخصصة للمعروضات.





كما وجه بوضع خطة للإنتهاء من الأعمال الجارية بمقر مدرسة التكنولوجيا التطبيقية We قبل نهاية الأسبوع الحالى، وذلك خلال متابعته لسير العمل يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد وجهاد متولى رئيس مركز الخارجة. وفى سياق آخر، تفقد محافظ الوادى الجديد، اليوم، مقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، للاطمئنان على جاهزيته مع بدء العام الدراسى الجديد. ووجه المحافظ بالتوسع فى إقامة أجنحة جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الوافدين ودراسة توفير وجبات غذائية. كما تابع أعمال الإنشاءات بالعمارة السكنية التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعى، يرافقه المهندس مجدى الطماوى سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى، موجها بفتح الشارع الجانبى لتيسير حركة المرور.

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