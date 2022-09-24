خلال جولته بالعلمين.. وزير الزراعة يوجه باستخدام أساليب الرى الحديث (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جولة تفقدية بمشروع الـ 42 ألف فدان بالساحل الشمالى امتداد ترعة الحمام، وذلك فى إطار تفقده بعض المشروعات الزراعية بمنطقتى الضبعة والعلمين.





ووجه بحصر جميع مساحات أراضى المشروع وهيئة التعمير على الطبيعة وتحديد المساحات التى لم يتم زراعتها وكذلك متابعة مستحقات الدولة لدى الغير، ‏وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول التابعة للدولة وحسن استغلالها وإدارتها اقتصاديا حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، ‏كما وجه وزير الزراعة باستخدام أساليب الرى الحديث والزراعة بالتقاوى المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدتى الأرض والمياه.

‏وكان وزير الزراعة قام صباح اليوم بزيارة إلى مشروع مستقبل مصر الزراعى بمنطقة الضبعة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع ومتابعة حصاد المحاصيل الصيفية والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية.

‏رافق الوزير فى زيارته، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية، الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، والمهندس محمد يحيى رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف، والدكتور أحمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.