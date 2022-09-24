توقع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مستودعات استراتيجية الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة يوم الثلاثاء المقبل، عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية فى محافظات " الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر "، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.





وذكر جهاز تنمية التجارة الداخلية - فى بيان اليوم - أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية يكفى على مدار العام على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن المرحلة الثانية لإنشاء المستودعات الاستراتيجية فى محافظات أخرى.

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