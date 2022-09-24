وزير الرياضة: رئيس الجمهورية وافق على طلب تنظيم مصر لأولمبياد 2036

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 05:30 مساءً - أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال إستقبال السيد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، علي موافقة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي طلب تنظيم اوليمبياد 2036.

وصرح الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقي الرياضة المصرية دعمًا ومساندة غير مسبوقة.

من جانبه، أكد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

جاء ذلك خلال الإستقبال الرسمي للسيد توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفبف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، والأبطال الاوليمبيين.