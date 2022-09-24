الغضبان يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل المركز الجديد للملابس المستعملة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لتشغيل أحدث وأكبر مركز تجارى فى محافظة بورسعيد لتجارة الملابس المستعملة، مشيرا إلى أن مركز الملابس المستعملة يعد الأحدث بالمحافظة وسيصبح ملتقى للزائرين من جميع المحافظات.





ولفت المحافظ - خلال جولته التفقدية- إلى أنه جارى افتتاح وتشغيل المركز قريبا، موجها الأجهزة القائمة على تنفيذ المشروع بتكثيف كافة الجهود لنهو العمل واللمسات النهائية. وقال المحافظ إن مركز الملابس المستعملة سيصبح "داون تاون" مدينة بورسعيد ويجذب آلاف الزائرين، موضحا أنه يقام على مساحة 16 ألف متر بجوار بازار بورسعيد الجديد وسوق الأسماك، وبعد افتتاحه لن يسمح بعدها بأى نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارجه ويضم 514 محلا تجاريا. يشار إلى أن المركز التجارى "المول" الجديد مصمم على أحدث طراز ويضاهى كبرى المراكز التجارية وسيكون منطقة جذب سياحى ومزارا لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه وتوفير الراحة للزائرين، فضلا عن أن المنطقة المحيطة به تشهد أسواقا عملاقة وأعمال تطوير غير مسبوقة فى الطرق والمحاور، مما يجعل مجمع الأسواق بالعرب يمثل داون تاون مدينة بورسعيد، فضلا عن أن المركز مزود بعشر سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المركز ويشمل كافيهات لخدمة الزوار و6 سلالم كهربائية و4 مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل بين الدور الأول والأرضى.

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