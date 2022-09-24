جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صادر، اليوم السبت، عن خالص التعازى للأشقاء فى لبنان وفلسطين وسوريا نتيجة غرق قارب قبالة الساحل السورى يقل عددًا من المهاجرين غير الشرعيين، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر تعزى 3 دول عربية فى ضحايا غرق قارب قبالة الساحل السورى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.