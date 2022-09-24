عاجل.. السيسى يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام أبوحطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيدا بالدور الهام للجنة فى تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولى، ومشيرا إلى جهود مصر فى تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بجميع مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور فى القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، مما يعظم من قدرات مصر فى البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين، وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيميا وإداريا ولوجستيا.

من جانبه، أعرب توماس باخ عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسى، مشيدا بالدور الأولمبى التاريخى لمصر كإحدى الدول الإفريقية والعربية الرائدة فى مختلف الرياضات الجماعية والفردية، وهو الأمر الذى يعد امتدادا للموقع المصرى الريادى فى المنطقة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تلك الرياضية.

كما أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التى صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس فى تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخرا، خصوصا بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتى نجحت مصر فى تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذى حظى بإشادة دولية واسعة.

وشهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لاستضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية، وأكد الرئيس السيسى، استعداد مصر لتوفير شتى سبل الدعم فى هذا الصدد.

فى حين أشار رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إلى ثقته الكاملة فى إمكانات وقدرات مصر للقيام بهذه المهمة، موضحا فى هذا السياق أنه زار مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرا إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات فى منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، لا سيما مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمبانى الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.