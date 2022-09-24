مصرع اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة وضبط آخر بسوهاج عقب تبادل إطلاق النيران

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 03:30 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالمنطقة المتأخمة لإحدى قرى مركز المراغة بسوهاج واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع عنصرين وضبط آخر.

وعُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية – 10خزينة – كمية من الطلقات – طبنجة معدلة – فرد محلي – 7 قطع سلاح أبيض – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة – ميزان حساس – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.