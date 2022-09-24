القوى العاملة بجنوب سيناء تنظم ندوة عن تمكين المرأة اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - نفذت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، ندوة توعية بجمعية الهلال الأحمر المصرى حول "تمكين المرأة المصرية اقتصاديا"، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمرأة، والعمل على تمكينها اقتصاديا، وتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بتكثيف عقد ندوات توعية للمرأة، والحث على انخراطها فى سوق العمل.





وأشار أشرف علم الدين مدير المديرية، فى تصريحات اليوم السبت، إلى أن الندوة دارت حول أهمية العمل، وطرق زيادة دخل الأسرة، من خلال اكتساب فرص عمل جديدة عن طريق التأهيل بدورات التدريب المهنى المختلفة التى تمنحها مديرية القوى العاملة بالمحافظة. حضر الندوة عددا من المختصين وممثلى الهلال الأحمر المصرى، وأحمد مصطفى السيد، وكيل المديرية، وولاء مختار العزب مديرة إدارة تمكين المرأة بالمديرية، وأبدى الحاضرون سعادتهم لما توفره المديرية من إمكانيات للتدريب وتوفير فرص عمل حقيقية.

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