محافظ المنوفية يحيل 215 موظفا بمستشفى أشمون العام للتحقيق

جدة - نرمين السيد - أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون 215 موظفا بمستشفى أشمون العام للتحقيق بالإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، لتغيبهم وتركهم العمل بدون إذن رسمى وتقصيرهم فى أداء مهام واجبهم الوظيفى.





وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم السبت - الاستمرار فى شن الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة لكافة القطاعات الخدمية ولاسيما القطاع الصحى كونه أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، مشدداً على اتباع مبدأ الثواب والعقاب للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم خدمات أفضل تنال رضا المواطنين.

وكانت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة قد شنت تفتيشا مفاجئا على مستشفى أشمون العام تنفيذا لتوجيهات المحافظ بشأن المرور الميدانى المفاجئ على المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الخدمية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام منظومة العمل وتحقيق الانضباط للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتبين من خلال الاطلاع على سجلات الحضور والانصراف بأن قوة المستشفى 1041 وغياب 44 موظفا بدون إذن وعدم توقيع الانصراف (ترك العمل) لـ 171 موظفا وراحات لـنحو 134، بالإضافة إلى الاطمئنان من مدى تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والتأكد من تواجد نوبتجية الأطقم الطبية للتعامل الفورى مع حالات الطوارىء والمترددين فتم عرض مذكرة على المحافظ فقرر إحالتهم للتحقيق.