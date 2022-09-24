جهود الدولة المقدمة لذوى الهمم من الصم وضعاف السمع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - قدمت وزارة التضامن الاجتماعى، خدمات كثيرة للأشخاص ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع، بتوجيهات من القيادة السياسية، كان على رأسها تحمل تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء الالتحاق بكليات التربية النوعية بالجامعات وتوفير الأدوات المساعدة وإعانتهم على الدمج فى التعليم والعمل.





جاء ذلك انطلاقا من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة فى هذا الصدد، وحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير جميع سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين بمختلف إعاقاتهم بما يشمل الإعاقات السمعية. ونفذت الدولة، عددا من التدخلات التى تساهم فى تمكينهم ودمجهم فى كافة مناحى الحياة بما يشمل، توفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها، حيث تتحمل الوزارة تكلفة جميع مترجمى الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب الصم وضعاف السمع وحتى تخرجهم، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات بهدف دعم الطلاب الصم وضعاف السمع ومساعدتهم فى فهم المحتوى الدراسى وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعى.

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