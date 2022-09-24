نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض اسعار الذهب اليوم السبت 24-9-2022 في مصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هبط سعر الذهب 12 جنية اليوم السبت الموافق 24\9\2022 وكان قد انخفض يوم الجمعة الموافق 23\9\2022 15 جنية، ويعتبر يوم الجمعة و اليوم إجازة أسبوعية في البورصات العالمية للأسهم والسلع بما فيها الذهب،وانخفض سعر الذهب عالميا يوم الجمعة الموافق 24\9\2022 بنحو 1.63% إلى نحو 1643 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

اسعار الذهب اليوم

هبط سعر الذهب بنحو 12 جنيها مع بداية تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، حيث انخفض سعر الذهب 15 جنية يوم الجمعة الموافق 24\9\2022 على ان تكون اسعاار الذهب اليوم الموافق 24\9\2022 سعر الذهب عيار 14 انخفض الي 755 جنية للجرام، وهبط ايضا سعر الذهب عيار 18 الي 971 جنية مصري للجرام، وانخفض سعر الذهب اليوم الموافق 24\9\2022 عيار 21 الى 1133، وايضا انخفض سعر الذهب عيار 24 الي 1295.

اسباب تراجع اسعار الذهب

سبب هبوط اسعار الذهب هو زيادة الفائدة الامريكية والاعلان المركزي المصري ثبات سعر الفائدة ولهذة الاسباب تراجع سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا فى الوجهه البحري والقبلي حتى يصل سعر الجرام للعيار 21 1133 جنية مصرى بدون مصنعية، وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخروتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

نصائح شراء الذهب

عند الشراء يجب ان تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضربيية، فاتورة بها سيريال نمبر.

اسعار الذهب في الدول العربية

تراجعت اسعار الذهب فى الدول العربية اليوم السبت الموافق 24\9\2022 حيث يسجل عيار 21 فى المملكة العربية السعودية 176.6 ريال سعودى، وفى دولة الامارت يسجل سعر الذهب عيار 21 172.31 درهم اماراتي، ويسجل الذهب عيار 21 فى دولة الكويت 14.55 دينار كويتي.

وقد يختلف سعر الذهب اليوم من تاجر لآخر بالسنة الى جرام الذهب في محلات الصاغة، كما انه قد تم انخفاض اسعار الذهب نحو 12 جنيه مصري.