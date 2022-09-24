رابط معرفة فاتورة التليفون الارضي 2022 قبل وقف الخدمة وطرق الدفع الالكتروني عبر te.eg

أتاحت الشركة المصرية للإتصالات WE لعملاءها إمكانية معرفة فاتورة التليفون الارضي 2022، وذلك من خلال رابط الاستعلام الالكتروني التي خصصتها الشركة المصرية للإتصالات عبر موقعها على شبكة الإنترنت، وحتى يتمكن عملاءها من الاستعلام عن قيمة المستحقات المالية للفواتير ودفع قيمتها قبل التعرض لأي غرامات إو إيقاف للخدمة، ويمكن ذلك من خلال موقع شركة WE للإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والدفع قبل التعرض للغرامة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

ويتاح لمستخدمي خدمات الشركة المصرية للإتصالات وعملاءها في جميع المحفظات معرفة فاتورة التليفون الارضي 2022 من خلال موقع الشركة أونلاين،من خلال الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي، ولكل يمكن للمستخدمين والعملاء معرفة قيمة الفاتورة الخاصة بهم والاستعلام عنها للسداد قبل ايقاف الخدمة، يتم اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع الشركة المصرية للإتصالات .

. الضغط على تبويب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

كتابة كود المحافظة متبوعاً برقم التليفون الأرضي.

الضغط على زر اظهر الفواتير لمعرفة قيمة الفواتير المستحققة لسدادها.

دفع فاتورة التليفون الأرضي

وفي إطار خدمة معرفة فاتورة التليفون الارضي 2022 التي توفرها الشركة المصرية للإتصالات لعملائها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، يتاح أيضاً إمكانية السداد لقيمة فاتورة التليفون الأرضي المستحقة عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو من خلال الذهاب لأحد أفرع شركات التحصيل والدفع المنتشرة في جميع محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، والجدير بالذكر أنه بجانب خدمة الاستعلام الالكترونية عن فاتورة التليفون الأرضي، تقدم الشركة المصرية للإتصلات إمكانية الدفع الإلكتروني أونلاين من خلال الموقع، وذلك تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين وعملاء الشركة والمستخدمين لخدماتها، والتي يمكن دفعها من خلال الفيزا كارد من خلال الضغط على أيقونة السداد التي تظهر بعد عملية الاستعلام، ثم الضغط على زر ادفع، وبعدها مباشرة يظهر للمستخدم الخانصة المخصصة لكتابة البريد الإلكتروني لحساب الدفع والبيانات المطلوبة لإجراء عملية الدفع الإلكتروني، ويتم من خلال ذلك الدفع بكل سهولة وخصم قيمة الفاتورة المستحقة من الحساب البنكي، ويتاح أيضاً إمكانية دفع المستحقات المالية من خلال منافذ الدفع في شركات التحصيل الإلكتروني.

وتقوم الشركة المصرية للإتصالات بالإعلان عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر الجاري يوم 15 أكتوبر 2022، وعقب الإعلان عن نزول الفاتورة يتاح إمكانية الاستعلام عنها إلكترونياً من خلال الموقع، أو الاتصال بالرقم المختصر للشركة 19777، وتمنح الشركة فرصة لعملاءها لإمكانية تسديد المستحقات في خلال شهر من تاريخ إصدار الفاتورة.