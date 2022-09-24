نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ المولد النبوي الهجري في مصر والدول العربية.. واستطلاع هلال شهر ربيع الأول 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر العديد من المواطنين في مصر والمسلمين في بقاع الوطن العربي ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تاريخ المولد النبوي الهجري يوافق 12 من شهر ربيع الأول، ويعد الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم من الأعمال الجليلة ومظاهر الاحتفاء بأشرف خلق الله، وحب الأمة وتعلقها بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ويوافق المولد النبوي الشريف لهذا العام 2022 بدايته من مغرب يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر المقبل ويمتد حتى نهاية مغرب يوم السبت الموافق 8 أكتوبر.

تاريخ المولد النبوي الهجري

وتحسم دار الإفتاء المصرية تاريخ المولد النبوي الهجري عقب استطلاع الهلال يوم الأحد المقبل الموافق 29 صفر 1444 هـ، والموافق 25 سبتمبر 2022 م، وذلك لإعلان موعد بداية شهر ربيع الأول لعام 1444 هجرياً، وموعد المولد النبوي الشريف، وجاء وفقاً لما حددته الحسابات الفلكية أن بداية شهر ربيع الأول 1444 يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022، وذلك وفقاً لما أعلنه معهد البحوث الفلكية أن يوم الإثنين 26 سبتمبر هو المتمم لشهر صفر 1555.

وجاءت الحسابات الفلكية التي يقوم بها معهد البحوث الفلكية، أن هلال شهر ربيع الأول سوف نشهد ميلاده مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشر و 56 دقيقة مساءاً، وذلك بتوقيت القاهرة يوم الأحد الموافق 29 صفر 1444 هـ، والموافق 25 سبتمبر 2022 ليكون هو يوم رؤية الهلال المحدد لبداية شهر ربيع الأول، ويلاحظ في عملية الاستطلاع أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في القاهرة وجميع عواصم المدن العربية والإسلامية.

المولد النبوي الشريف 1444

وسيوافق تاريخ المولد النبوي الهجري يوم السبت 12 ربيع الأول 1444 هـ، والذي يوافق 8 أكتوبر 2022 م، وسوف يكون المولد النبوي الشريف 2022 اجازة رسمية بالدولة، ويعتبر هو أخر ايام الاجازة الرسمية في مصر لعام 2022، وتكون مدفوعة الأجر بالنسبة للموظفين والعاملين بالحكومة والقطاع العام، وجاء وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم ترحيل موعد الاجازة لوقوعها في منتصف الأسبوع لتكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2022، وذلك بعد اجازة ذكرى حرب السادس من أكتوبر والتي توافق يوم الخميس 6 أكتوبر 2022.

وأوضحت دار الافتاء المصرية أن الاحتفال بذكرى المولد الشريف والفرح به وتبادل الحلوى من أفضل الأعمال وأعظم القربات احتفالاً بمولده صلى الله عليه وسلم.