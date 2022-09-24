القوى العاملة: بدء برامج التدريب المهني على 10 مهن بالفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 02:31 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالفيوم بشان بدء 24 برنامج للتدريب المهنى على 10 مهن لسوق العمل بالمحافظة، وذلك بوحدات التدريب المتنقلة ومواقع التدريب الخارجية بالمحافظة ، وذلك بعد اعتماد خطة التدريب المهنى للعام 2022 -2023 .

وأوضحت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم في تصريحات اليوم السبت ، ان البرامج التدريبية التى تم بدئها ، في وحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة ، والتوصيلات الكهربائية ، والسباكة الصحية ، كما تم بدء التدريب بالمواقع الخارجية ومنها : الوحدة المحلية بقصر الجبالى والوحدة المحلية بمطول على مهن المشغولات اليدوية والتفصيل والحياكة ، فضلاً عن بدء التدريب على مهن التشييد والبناء بمدرسة الشهيد حسام جمال الصناعية بإطسا .

وأضافت مدير المديرية ، انه تم بدء الدورات التدريبية على مهن مهارات الحاسب الالى وامن المعلومات بمركز التدريب الإدارى بالمديرية ، كما يتم التقديم بمركز التدريب المهنى بمديرية القوى العاملة بالفيوم وعنوانه المشتل بجوار كلية الخدمة الاجتماعية الدور الأرضى ، بداية من الاول من شهر اكتوبر المقبل.

كما حددت مدير المديرية الاوراق المطلوبة للتقديم ، وهى : 2 صورة بطاقة الرقم القومي ، و 2 صورة المؤهل الدراسى ( عالى – متوسط – فوق متوسط ) ، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور ، و 3 صور شخصية ، على الا يكون السن من 18 إلى 45 سنة ، مع توفير تأمين صحى على المتدربين ، وادوات التدريب مجاناً ، فضلاً عن توفير فرص عمل بعد انتهاء التدريب بشركات القطاع الخاص .