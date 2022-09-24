أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 02:31 مساءً - وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا وذلك في إطار دعم الأنشطة البحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية المختلفة بالدولة.

يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة موضوعات الإستراتيجية والأمن القومي من خلال عقد عدد من المحاضرات والندوات والمؤتمرات، وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طنطا وتبادل الزيارات والتعاون في مجالات البحث العلمي والمعرفة، واستضافة قيادات ومستشاري الأكاديمية في لقاءات مفتوحة مع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة طنطا.

وألقى مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية، مشيراً إلى حرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع الصروح التعليمية المختلفة لتخريج كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها .

من جانبه عبر رئيس جامعة طنطا عن سعادته البالغة بما لمسه من مستوى علمي متميز للمنظومة التعليمية داخل أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، متطلعاً أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون المثمر بين الأكاديمية وجامعة طنطا.

يأتي ذلك تأكيداً على دور القوات المسلحة الفاعل في التعاون مع كافة المؤسسات البحثية والتعليمية لتحقيق طفرة علمية بمنظومة التعليم والبحث العلمي.