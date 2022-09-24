أستاذ قلب: جهاز منظم الضربات بالبلوتوث يتيح متابعة المريض عبر تطبيق على الموبايل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - كشف الدكتور هيثم بدران أستاذ القلب فى جامعة عين شمس، أن تركيب مستشفى وادى النيل، لجهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث، يعتبر من أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث.

وأشار أستاذ القلب فى جامعة عين شمس، إلى أنه من خلال هذا الجهاز يمكن متابعة المريض عن طريق تطبيق على الموبايل على مدار الساعة ، مؤكدا أن مستشفى وادى النيل من المستشفيات السباقة والقاطرة فى ادخال التقنيات الحديثة

وقال إن الجهاز يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات، لافته إلى أن هذا الجهاز يجعل المريض ليس فى حاجه ضرورية للذهاب للمستشفى حيث يمكن للطبيب توجيهه للعلاج المناسب والإجراء المناسب حال حدوث أى مشكلة لدى المريض، لافتا إلى أن هذا الجهاز يحمى من الموت المفاجئ بنسبة 94٪ .

ومن جانبه كشف مسئول شركة ABBOTT، أن الحكومة المصرية كان لها السبق فى التعاقد من خلال هيئة الشراء الموحد على هذه الأجهزة ويتم توفيرها قريباً فى المستشفيات للمريض المصرى .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش عقد مستشفى وادى النيل، فاعليات المؤتمر الطبى للإعلان الرسمى لتوافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبى القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث .

يأتى ذلك برعاية الدكتور حازم خميس المدير العام للمستشفى، وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل وذلك بحضور مدير التدريب ومدير المبيعات لشركة ABBOTT و نخبة من أكبر أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية .

ويتم خلال فعاليات المؤتمر ، إقامة ورشة عمل للنقل الحى لتركيب الأجهزة للمرضى لأول مرة فى مصر وإفريقيا .

وتأتى أهمية هذا المؤتمر لإنفراد إستخدام مستشفى وادى النيل بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة فى مصر و إفريقيا ، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث والذى يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض ، حيث يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.

ويشهد المؤتمر كلا من الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس قسم القلب بالقصر العينى ورئيس شعبة ضعف القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب ونخبة من الأطباء .