مستشفى وادي النيل تطلق المؤتمر الطبي للإعلان عن توافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 01:28 مساءً - انطلق بمستشفى وادى النيل، منذ قليل، فاعليات المؤتمر الطبى للإعلان الرسمى عن توافر أحدث أجهزة مقومات نظم القلب وأجهزة التزامن القلبي القابلة للزرع فى الجسم والتى تعمل عن طريق البلوتوث.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتور حازم خميس المدير العام لمستشفى وادى النيل، وتحت إشراف الدكتورة لمياء علام مدير وحدة كهرباء القلب بمستشفى وادى النيل، وبحضور الخبير البريطانى والمدير الإقليمى لشركة ABBOTT و نخبة من أكبر أساتذة القلب بجمهورية مصر العربية.

كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر إقامة ورشة عمل للنقل الحى لتركيب الأجهزة للمرضى لأول مرة فى مصر وإفريقيا .

وتأتى أهمية هذا المؤتمر لإنفراد إستخدام مستشفى وادى النيل بهذه التقنية وأحدث الأجهزة العالمية المتقدمة فى مصر و إفريقيا، لأول جهاز منظم لضربات القلب على الإطلاق يتواصل عبر البلوتوث والذى يعمل من خلال تطبيق على الهاتف الذكي للمريض، حيث يتيح للطبيب مراقبة المريض عن بعد طوال 24 ساعة مما يساعد فى التدخل المبكر لمنع حدوث المضاعفات.

ويشهد المؤتمر كلا من الدكتور إسلام شوقى رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب ، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس قسم القلب بالقصر العينى ورئيس شعبة ضعف القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب ونخبة من الأطباء.