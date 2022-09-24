عاجل- محطة عدلى منصور المركزية تحصل على جائزة أفضل مشروع نقل بالعالم (صور)

جدة - نرمين السيد - حصل مشروع "محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة" والذى تم تنفيذه من خلال شركة المقاولـون العرب إحدى الشركات المصرية الوطنية المتخصصة تحت إشراف وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، على جائزة أفضل مشروع نقل فى العالم لعام 2022، وذلك طبقاً لمجلـة "ENR " العالميـة، حيث تمنح هذه الجائزة لأفضل المشروعـات وأكثرها تأثيراً على أرض الواقع ومدى مساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.





وتعد محطة عدلى منصور التبادلية العملاقة عملاً هندسياً فريداً من نوعه حيث أقيمت على مساحة 15 فداناً وتحتوى على 5 وسائل نقل مختلفة وهى:

1- المحطة النهائية للخط الثالث لمترو الأنفاق وتقع على مساحة 3400 متر مربع وتربط مع ورشة العمرة الجسيمة للمترو على مساحة 65 فدانا.

2- محطة القطار الكهربائى – العاشر / العاصمة الإدارية الجديدة وتقع على مساحة 3700 متر مربع.

3- محطة قطار سكك حديد السويس على مساحة 6200 متر مربع.

4- محطة أتوبيسات سوبر جيت للمحافظات على مساحة 6200 متر مربع.

5- تحتوى كذلك على مسار للأتوبيس الترددى.

وتغطى المحطة مظلة عملاقة على هيكل معدنى من الحديد بمساحة 24 ألف متر مربع مغطاة بالزجاج المقاوم للعوامل الجوية والألمونيوم استخدم بها حوالى 2700 طن من المواسير الصلب وترتكز على 50 من الأعمدة الخرسانية الدائرية، ويصل ارتفاع الواجهة الزجاجية للمحطة التبادلية إلى 19 مترا، كما يوجد ساحة تبادلية داخلية تربط بين محطتى القطار الكهربائى ومترو الأنفاق بمساحة 7 آلاف متر مربع وكوبرى رابط بين المحطتين بطول 21 متر وعرض 18 مترا لتسهيل انتقال الركاب بطريقة سلسة ومباشرة من محطة إلى أخرى والمجمع مزود بأحدث أنظمة المراقبة والصوتيات ومكافحة الحريق.

وقد استخدم فى تنفيذ المحطة حوالى 75 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة و6700 طن حديد تسليح و3 آلاف طن من حديد قطاعات الانشاءات، وشارك فى تنفيذ هذا العمل الضخم 200 مهندس و800 عامل، فيما بلغت ساعات العمل أكثر من 10.5 مليون ساعة و19 ألف ساعة عمل للمعدات، واستغرق العمل بالمشروع 18 شهراً من العمل المتواصل.

كما تحتوى المحطة المركزية على مول تجارى مكون من دورين وبدروم كجراج لسيارات مستخدمى المول بمساحة 16 ألف متر مربع بالاضافة إلى مساحات خضراء بمساحة 31 ألف متر مربع وساحات انتظار للسيارات بمساحة 11 ألف متر مربع وطرق بطول 1300 متر طولى، علاوة على شبكة من أنفاق المشاة تربط من طريق مصر الإسماعيلية إلى المحطة بإجمالى أطوال 200 متر ، وقد تم عمل 2 موقف سيارات بإجمالى 450 سيارة لخدمة رواد المحطة.

هذا وقد تم افتتاح المحطة العملاقة والمرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائى LRT يوم 3/7/2022 لتقديم أعلى مستوى من الخدمات لجمهور الركاب وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء وسائل النقل الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة.