رئيس البرلمان العربى يشيد بجهود الرئيس السيسى فى مواجهة الفكر المتطرف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - قال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن الاجتهاد أصبح ضرورة مهمة في عصرنا الحالي، بما يواكب تطورات عصرنا الحالي، مشيدا بجهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى وتحصين النشء والشباب.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين، تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر (صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه)، الذى انطلق اليوم ويستمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون (41) بحثًا.

وأكد رئيس البرلمان العربي عبدالرحمن العسومي، أن مؤتمر الاجتهاد يتصدى لإحدى القضايا الملحة، فالاجتهاد، ضرورة مهمة في عصرنا الحالي، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته المؤتمر.

وأشار العسومى، إلى أن بعض التنظيمات استغلت غياب الوعي الديني لدى بعض الفئات واعتمدت على ذلك لنشر الفكر الظلامي، مستهدفة فئة الشباب، لافتا إلى أن المجتمعات في حاجة ماسة لحماية هذا النشء من تلك الأفكار الهدامة، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاجتهاد المعاصر.

وأكد العسومى، أن البرلمان العربي يولي اهتماما لقضية الاجتهاد المعاصر، الذي هو بمثابة حجر الأساس لتقدم المجتمعات، متابعا: "نؤكد على الدور الجليل للعلماء في قضية الاجتهاد حتى تتحقق الأهداف المبتغاة، وندرك تمام الإدراك أن المهمة ليست هينة، ونحن على يقين أن العلماء على قدر هذه المسئولية العظيمة".

ويتناول المؤتمر الدولى العام الثالث والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه.

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم.

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.