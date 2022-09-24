بروتوكول تعاون بين الاعتماد والرقابة الصحية والجامعة الأمريكية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا التعاون فى إطار تضافر جهود الهيئة وبرنامج التعليم التنفيذى بكلية إدارة الأعمال بالجامعة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 فى النهوض بجودة الخدمات الصحية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

‎وأقيمت مراسم التوقيع بمقر حرم الجامعة بالقاهرة الجديدة بحضور رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال ومستشار الجامعة الدكتور محمد حمزة وعميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الدكتور شريف كامل، والمدير التنفيذى للتعليم التنفيذى بكلية إدارة الأعمال الأستاذ محمد عبد السلام، وبحضور عضو مجلس ادارة الهيئة الأستاذ الدكتور السيد العقدة، والدكتورة أمانى مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لرئيس الهيئة، ومحمود زيد، مدير عام المكتب الفنى بالهيئة.

ورحب الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون المشترك انطلاقا من حرص الهيئة على دعم القطاع الطبى وإمداده بما يحتاجه من الخبراء المتخصصين فى تأهيل المنشآت الصحية للتسجيل والاعتماد.

وأشاد إسماعيل بالدور الهام الذى تلعبه الجامعة فى إرساء قواعد الجودة على الصعيدين المحلى والدولى، وأكد: "إن الهيئة تضع كل إمكانياتها؛ لتحقيق الهدف المشترك وهو إعداد الكوادر الفنية وذلك سواء من خلال المعايير المصرية GAHAR2021 المعتمدة دوليا من "الاسكوا" لمختلف المنشآت الصحية أو المواد التعريفية أو التدريس أو تجهيز المدربين."

وقال الدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نسعد بهذا التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لخدمة المنظومة الصحية فى مصر، وتعزز هذه الاتفاقية من الجهود المستمرة للجامعة لتقديم برامج تعليمية ذات تأثير قوى للفئات المهنية المختلفة، وتساهم تلك الشراكات المتميزة فى التأكيد على توجه الجامعة فى دعم ثقافة التعليم المستمر وخدمة المجتمع ككل."

وقال عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة شريف كامل: "هذه الاتفاقية تدعم بشكل كبير كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مهمتها لتطوير قادة ريادة أعمال ومهنيين مسؤولين وعلى مستوى عالمى، هذا التعاون سيمهد الطريق لتحقيق مجتمع طبى أكثر كفاءة ومرونة من خلال تقديم تعليم مهنى عالى الجودة لمتخصصى الرعاية الطبية".

ويهدف التعاون بين الجامعة والهيئة إلى إعداد وتخريج كوادر طبية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا".

من خلال هذا التعاون يستطيع الحاصل على دبلوم تميز الجودة الصحية الذى تقدمه الجامعة والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الالتحاق بالبرنامج التكميلى التدريبى الذى تقدمه الجامعة، وبعد اجتيازه الاختبارات اللازمة يصبح مؤهلاً لخوض الاختبار النهائى والذى تقوم بوضعه الهيئة ليحصل على شهادة "متخصص فى تأهيل منشآت صحية للاعتماد" Egyptian Certified Accreditation Professional (EGYCAP) من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

يتناول دبلوم تميز الجودة الصحية بالجامعة التحديات الحالية فى قطاع خدمات الرعاية الصحية ويوفر للمتخصصين فى هذا المجال التقنيات والطرق المبتكرة لتحسين طرق تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويقدم البرنامج للمشاركين الجوانب العملية لكيفية إتقان منهجيات التحسين المستمر، وتقنيات سلامة المرضى بالإضافة إلى أحدث الخبرات فى إدارة المخاطر.