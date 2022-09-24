عاجل- الحكومة تنفى الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعات العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مٌشددةً على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع، حيث نجحت الشركة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها، دون الحاجة للحصول على أى قروض من البنوك.‎

وفى سياق متصل، تجاوزت معدلات الإنجاز فى الحى الحكومى بالعاصمة 98%، وحى المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجاً منها البرج الأيقونى، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%، إضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المدينة الرياضية، فضلاً عن استمرار أعمال التنفيذ فى مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافى الإسلامى، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.