محافظ القاهرة يشهد مؤتمر «الأعلى للشؤون الإسلامية» (صور)

جدة - نرمين السيد - وافتتح المؤتمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تحت عنـوان: "الاجتهاد ضرورة العصر.. صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه". ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتى وعالم ومفكر وإعلامى من 55 دولة، ويناقشون 41 بحثًا من خلال خمسة محاور هى الاجتهاد ضرورة ملحة فى عصرنا الحاضر، وصور الاجتهاد وضوابطه، والمجتهدون وإعدادهم، ونماذج عصرية ملحة فى المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، ونماذج مختارة للاجتهاد المؤسسى.

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