وزير التعليم العالى يشهد ختام منتدى فعاليات وأنشطة الجامعات الحكومية

جدة - نرمين السيد - حضر المنتدى الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، والسفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء الجامعات، ولفيف من القيادات الأكاديمية وعدد من ممثلى الجهات المعنية بملف التغيرات المناخية.

وشارك الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، بكلمة فى فعاليات المنتدى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكد فيها على أهمية عقد المنتدى الذى لا يكتفى بعرض المشكلات وإنما يقوم بعرض حلول لها أيضا، مشيرا إلى أن أهمية تكاتف مختلف دول العالم فى الحد من الانبعاثات الكربونية التى تعد أحد الأسباب الرئيسية فى أزمة التغيرات المناخية، مؤكدا على ضرورة وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة بالتعاون مع الجامعات المصرية لحل تلك الأزمة وتشجيع الباحثين على إجراء بحوث علمية تطبيقية فى هذا المجال وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وفى كلمته، أكد الوزير على أهمية انعقاد المنتدى الذى يهدف إلى إبراز أهمية التكامل بين الجامعات الحكومية المصرية فى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وإيجاد آليات لتكامل الأقاليم فى مجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن المنتدى يهدف أيضا إلى تعزيز دور مصر فى ملف التغيرات المناخية على مستوى العالم، وكذلك تسليط الضوء على أنشطة الجامعات الحكومية فى هذا المجال الهام.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور، أن المنتدى سيساهم فى دعم البحوث العلمية وتطوير المشروعات التطبيقية المرتبطة بمحاور التغيرات المناخية، مؤكدا على أهمية تعزيز سبل التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشاد الوزير بجهود القائمين على تنظيم المنتدى كما أشاد بالمشروعات البحثية المتميزة التى قامت الجامعات بعرضها خلال فعاليات المنتدى، مؤكدا أن مؤتمر COP27 الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ سيكون البداية لمواجهة التغيرات المناخية على المستوى المحلى والدولى.

وتناولت الجلسات مشاركة الجامعات الحكومية فى عرض أنشطتها ومشروعاتها البحثية فى مجال التغيرات المناخية، وجاء أبرزها "معالجة المخلفات الزراعية، تصنيع أجهزة التنظيف الأوتوماتيكية للخلايا الشمسية، ومشروع ترشيد استهلاك الكهرباء، ودعم السياحة البيئية، وتشجيع الباحثين على إعداد دراسات بحثية حول التغيرات المناخية، وتنظيف نهر النيل من ورد النيل، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، والهيدروجين الأخضر، والاهتمام بحماية الحياة البحرية والبرية، والاهتمام بالنباتات المهددة بالانقراض والزراعة المستدامة، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من الطرق التقليدية، والحد من ظاهرة حرق المخلفات الزراعية، والاعتماد على تقنيات الرى الحديثة للأراضى الزراعية، ودراسة مستقبل استهلاك الطاقة المنزلية فى مصر، وتنفيذ حملات توعوية بمخاطر التغيرات المناخية، وتحلية مياه البحر، وزراعة الأسطح، ومشروع فرن مطور صديق للبيئة لإنتاج الفحم النباتى، وإدارة المخلفات الصلبة".

وجاءت توصيات المنتدى على النحو التالى:

- عقد منتدى الجامعات بشكل دورى بحضور رجال الصناعة والمجتمع المدنى لتيسير الشراكات القائمة على توجيه الابتكار فى مجالات الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر.

- إعداد وثيقة لمجابهة التغير المناخى تضم كافة الجامعات المصرية، وتشتمل الوثيقة على الخطوط الاستراتيجية العامة لمعاونة الجامعات فى رسم خارطة طريق واضحة لتقديم حلول للحد أو للتكيف مع التغيرات المناخية

- إنشاء شركات متخصصة فى الطاقة والمياه فى الجامعات المصرية.

- إنشاء مرصد وقاعدة بيانات موحدة على مستوى الجامعات المصرية لمتابعة النشر الدولى والنشر المحلى للبحوث فى مجالات التغير المناخى، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية والتشجيع على حصد براءات الاختراع فى هذا المجال

- إنشاء مركز قومى للدراسات التكاملية فى مجال التغيرات المناخية.

- تعزيز نظم الانذار المبكر والتنبؤ بالتغيرات المناخية للحد من أخطارها والمساعدة فى وضع خطط لمواجهتها.

- تحفيز الجامعات المصرية على النهوض بالبيئة التعليمية وتحسينها لمواكبة جامعات الجيل الرابع وخلق مناخ يسهم فى الإبداع والابتكار.

- تشجيع الباحثين على إجراء بحوث علمية تطبيقية فى مجالات التغيرات المناخية.

- خلق بيئة خضراء داخل المجتمع الجامعى.

- ضرورة إقامة مركز للاستدامة بكل جامعة.

- تولى ملف حماية الآثار المصرية.

- إقامة بروتوكولات تعاون بين الجامعات المصرية الحكومية والجمعية المصرية لحماية الشواطئ.

- تعظيم الاستفادة من استغلال المخلفات الصناعية والزراعية والحيوانية والصلبة.

- تعظيم الاستفادة من قش الأرز فى إنتاج الخشب البلاستيكى المقاوم للظروف الجوية.

- تعزيز استنباط سلالات من المحاصيل مقاومة للتقلبات المناخية.

- تبنى مشروع وطنى لدراسة وتوثيق التنوع الوراثى للنباتات البرية المهددة بالانقراض.

- التوجه نحو التوسع فى استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام نظم الزراعة العضوية واستخدام الابتكارات العلمية للحد من الانبعاثات الكربونية.

- اطلاق عدد من المبادرات والمسابقات والمعارض لزيادة نشر الوعى البيئى والسياحة البيئية.

- تنفيذ مشروعات لحصد وتخزين المياه والتغذية الاصطناعية لشحن المياه الجوفية فى المناطق الملائمة للحصاد المائى.

- تحويل أعمدة الإنارة فى الجامعات والشوارع إلى استخدام الخلايا الشمسية المتحركة مع الضوء.

- تبنى مشروع تعميم زراعة نباتات الجوجوبا على نطاق واسع.

- تطوير منظومات ذكية تعمل على تطبيق الموبايل لتنظيم شحن السيارات الكهربية على الطرق السريعة بمصر.

- الاهتمام بتنمية الابتكار فى مجال تخزين الطاقة وربطها بأنظمة الطاقة المتجددة.

- استخدام تقنيات مبتكرة لتحلية المياه البحر المالحة اعتمادا على الطاقة المتجددة.

وعلى هامش الفعاليات، تفقد الوزير المعرض المقام على هامش المنتدى، والذى يحتوى على نماذج المشروعات التطبيقية من الجامعات الحكومية المصرية المرتبطة بمحاور التغيرات المناخية، ونماذج مصغرة لمخرجات الأبحاث العلمية من الجامعات الحكومية فى مجالات مواجهة التغيرات المناخية والاستدامة الطبيعية، وكذلك بوسترات أبحاث تطبيقية من الجامعات الحكومية مرتبطة بمحاور التغيرات المناخية.