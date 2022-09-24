اتفرج- انت الان تتابع خبر عاجل -التعليم العالي تعلن عن قرار الفرصة الأخيرة بخصوص تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور أن اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، هو الأخير أمام طلاب الدبلومات الفنية لتنسيق الجامعات لتقديم رغباتهم على موقع التنسيل.وأشارت وزارة التعليم العالي أنه عميلة تسجيل الرغبات سوف تظل متاحة أمام طلاب الدبلومات الفنية بمختلف أنواعه التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق حتي الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، وذلك بعد مد فترة التسجيل بعد أن كان مقرر له يوم الخميس الماضي 22 سبتمبر.

وأهابت الوزارة بطلاب الصف الثالث الثانوي الفني بسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم قبل الموعد المحدد.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022:

بمكن لطلاب الدبلومات الفنية في تسجيل رغباتهم في موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق الضغط هنا