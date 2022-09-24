بعد ودية النيجر .. منتخب مصر يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة ليبيريا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 10:33 صباحاً - من المقرر أن يبدأ منتخب مصر اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة ليبيريا، المقرر لها الثلاثاء المقبل بالإسكندرية، فى الاختبار الودى الثاني للبرتغالي روي فيتوريا بعد مباراة النيجر التى أقيمت أمس وشهدت خروج الفراعنة بالعديد من المكاسب.

ويدرس فيتوريا منح الفرصة للوجوه الجديدة التي لم تحصل على بعض الدقائق في ودية النيجر، حتى يخرج بأكبر قدر من المكاسب من المعسكر الذي انطلق على مرحلتين، كانت المرحلة الأولى في الفترة من 13 وحتى 17 من الشهر الجاري، والمرحلة الثانية من 19 وحتى الثلاثاء المقبل موعد لقاء ليبيريا.

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهة ليبيريا الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. ويدير ودية مصر وليبيريا يوسف السرايري حكمًا للساحة، ويعاونه كل من حسن خليل وإسماعيل أيمن، والحكم الرابع صادق السالمي.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح، واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.