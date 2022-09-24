وزارة التنمية المحلية: 2000 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً نفذها ”مشروعك” خلال شهر أغسطس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - فى إطار توجه الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة التى تستهدف كل فئات المواطنين خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ماينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم...

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أغسطس الماضى في تنفيذ 2000 مشروع بقروض 567 مليون جنيه ، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 95,8 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات ، مشيراً إلي أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلغ أكثر من 198,6 ألف مشروع ، بقروض تقترب من 25 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات 95,8 ألف فرصة عمل.

وأشار اللواء هشام آمنة الى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال ( مشروعك) ، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 ، و التى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر و ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الان بعدد 22,4 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بعدد 21,3 ألف مشروع ، ثم محافظة البحيرة بـ 18,5 ألف مشروع ، ثم الدقهلية بـ 16,5 ألف مشروع ، ثم محافظة الشرقية بعدد 15,8 ألف مشروع ، ثم محافظة بنى سويف بعدد 15,6 ألف مشروع.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار ، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .

و نوه اللواء " آمنة " أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولي لمبادرة تطوير الريف المصرى ، مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة ، كما يساهم "مشروعك" فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، فضلاً عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية ، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة "شغلك جنب قريتك" ، و تطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القري الأم.

و لفت وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، موجهاً بالاستمرار في تدريب موظفي البرنامج مع التنويع في التدريب من حيث التخصص والمهارات ، و وضع تصور متكامل لكيان إداري في كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة "مشروعك" ، بل لتتولي تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات ، و قال أنه تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" في كافة المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" علي مستوي الجمهورية .

و قال اللواء هشام آمنة أنه تم توجيه القائمين علي إدارة "مشروعك" بالتركيز علي مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري خاصة مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلي توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.

وأضاف الوزير ان ( مشروعك ) لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ، ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض و تسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة ، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع ، مع المساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب ، لافتاً الى انه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقر لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات ، وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة فى "مشروعك" ، والإشراف الشخصي من جانب المحافظين لتذليل المعوقات .