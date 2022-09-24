انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت 24 سبتمبر 2022: سقوط أمطار على هذه المناطق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري، موضحة أنه سوف يكون هناك فرصة لسقوط أمطار على بعض مناطق جمهورية مصر العربية.وأشارت هيئة الأرصاد أنه من الموقع أن تكون هذه الأمطار خفيفة وعلى فترات متباعدة خلال ساعات النهار على كلا من السلوم ومطروح، مضيفة أنة وعلى الرغم من ذلك إلا أنه سوف يسود طقس شديد الحرارة رطب في ساعات المنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 24 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.