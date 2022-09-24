انت الان تتابع خبر عاجل- التضامن تقطع الشك باليقين حول تبكير صرف معاشات أكتوبر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التضامن الاجتماعي حقيقة ما يتم تداوله بعض أصحاب المعاشات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبكير صرف معاشات أكتوبر 2022، للأسبوع الحاري بسبب العام الدارسي الجديد، الذي سوف ينطلق في الأول من الشهر المقبل.وأكدت التضامن أن ما يتم تداوله هو مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة، مؤكدة أن معاشات أكتوبر 2022، سوف يتم صرفها في موعدها المحدد وهو يوم السبت المقبل الموافق الأول من الشهر الجديد.

وأوضحت الوزارة أن سوف يتم البدء بالصرف للشريحة الأولي التي بلغ قوامها 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وسوف تستمر عملية الصرف لهم لمدة يومين ثم يبدأ بها الصرف للشريحة الثانية والتي تبلغ نفس عدد المستفيدين في الشريحة الأولي ولكنه يحصلون على أقل من 2000 جنيه وسوف تستمر عملية الصرف لهم لمدة يومين ثم تبدأ الصرف الشريحة الثالثة ثم لمن تخلف من القائمين بالصرف عن المواعيد المحددة.