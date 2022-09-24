انت الان تتابع خبر هتغيب 3 ساعات – قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة الغربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بيان هام اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق محافظة الغربية

موعد قطع الكهرباء في محافظة الغربيةوأكدت شركة شمال الدلتا أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 3 ساعات فقط بداية الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحاً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .