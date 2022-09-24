انت الان تتابع خبر حالة الطقس اليوم وغداً.. تحذيرات الأرصاد مع بداية الخريف من الرياح والأمطار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العالمة للأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس اليوم وغداً الأحد وإلى يوم الخميس، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها كل المواطنين بمناسبة الدخول في فصل الخريف رسمياً.

السحب والرياح والأمطار

ورجح جميع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة من الطقس الحار كثيراً والرطب في النهار على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري لكل السواحل الشمالية، والحرارة تكون شديدة على الوجه البحري، ويكون مائل إلى الحرارة على جول ووسط سيناء، وتكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وجاءت التوقعات حول ظهور السحب في الصباح على المناطق في الصباح على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وهذا يقلل من الشعور بارتفاع الرطوبة.