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حالة الطقس اليوم وغداً.. تحذيرات الأرصاد مع بداية الخريف من الرياح والأمطار

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رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العالمة للأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس اليوم وغداً الأحد وإلى يوم الخميس، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها كل المواطنين بمناسبة الدخول في فصل الخريف رسمياً.

حالة الطقس اليوم وغداً تكشفها الأرصاد للمواطنين

ورجح جميع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة من الطقس الحار كثيراً والرطب في النهار على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري لكل السواحل الشمالية، والحرارة تكون شديدة على الوجه   البحري، ويكون مائل إلى الحرارة على جول ووسط سيناء،  وتكون مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

السحب والرياح والأمطار

وجاءت التوقعات حول ظهور السحب في الصباح على  المناطق في الصباح على مناطق القاهرة والوجه البحري  والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وهذا يقلل من الشعور بارتفاع الرطوبة.

درجات الحرارة السبت 24 سبتمبر 2022

القاهرة والوجه البحري العظمى 33 أما المحسوسة 35

السواحل الشمالية العظمى 29 والمحسوسة 32

جنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة الأحد 25 سبتمبر 2022

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 أما المحسوسة 35

السواحل الشمالية العظمى 29 والمحسوسة 32

جنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 40

شمال الصعيد العظمى 40 أما المحسوسة 41

جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 4

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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