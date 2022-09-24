حالة الطقس اليوم وغداً.. تحذيرات الأرصاد مع بداية الخريف من الرياح والأمطار

رياض - احمد صلاح - قامت الهيئة العالمة للأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس اليوم وغداً الأحد وإلى يوم الخميس، وهي من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها كل المواطنين بمناسبة الدخول في فصل الخريف رسمياً.
حالة الطقس اليوم وغداً تكشفها الأرصاد للمواطنين
السحب والرياح والأمطار
وجاءت التوقعات حول ظهور السحب في الصباح على المناطق في الصباح على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وهذا يقلل من الشعور بارتفاع الرطوبة.
درجات الحرارة السبت 24 سبتمبر 2022
القاهرة والوجه البحري العظمى 33 أما المحسوسة 35
السواحل الشمالية العظمى 29 والمحسوسة 32
جنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 40
شمال الصعيد العظمى 38 أما المحسوسة 40
جنوب الصعيد العظمى 41 المحسوسة 42
درجات الحرارة الأحد 25 سبتمبر 2022
القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 33 أما المحسوسة 35
السواحل الشمالية العظمى 29 والمحسوسة 32
جنوب سيناء العظمى 37 والمحسوسة 40
شمال الصعيد العظمى 40 أما المحسوسة 41
جنوب الصعيد العظمى 42 المحسوسة 4