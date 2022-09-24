انت الان تتابع خبر ضبط شبكة لتبادل الزوجات بالمنصورة.. بيديرها مدرس ومراته والساعة بـ 2000 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استطاع ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب في منطقة شرق الدلتا بالترتيب مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أن تضبط شبكة لتبادل الزوجات بالمنصورة، وهي يديرها مدرس وزوجته من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بمقابل مادي 2000 جنيه في الساعة.

وقامت قوات الشرطة بالقبض على المتهمين أمام محل إقامتهم في قرية ميت محمود مركز المنصورة، واعترفوا بارتكاب الواقعة، ومدير أمن القليوبية اللواء مروان حبيب تلقي اخطار من مدير المباحث الجنائية، يفيد وجود البلاغ رقم 3 أحوال لمأمور المركز، بضبط مدرس وزوجته لاتهامهم بإدارة الأعمال المنافية للآداب وتبادل زوجات والترويج لها من خلال فيس بوك بمقابل مادي.

وكشف ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب في منطقة شرق الدلتا، عن رصد وجود بعض الصفحات على موقع فيس بوك وعليها الكثير من الصور الخاصة بالفتيات، والعديد من العبارات التي أظهر المعلنين عن استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب وتبادل الزوجات، وهذا بمقابل مادي وظهر أن القائمين على الصفحة يدعى “ق. إ” 55 سنة ومقيم بالقرية وزوجته تدعي “م. م” 48 سنة تعمل ربه منزل.