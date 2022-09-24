تعرف على موعد مولد النبوي 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الأول الهجري لعام 1444 بعد غروب شمس غد الأحد، لتحديد متى المولد النبوي 2022 ، وما إذا كان سيوافق الحسابات الفلكية أم لا والتي أقرت أنه يبدأ الاحتفال به على وجه التحديد من بعد مغرب يوم الجمعة الموافق 7 من أكتوبر، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي، وحتى مغرب اليوم التالي السبت 8 أكتوبر، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والذي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1444 هـ، ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمه في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.

موعد المولد النبوي 2022 لعله من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان المسلمين، حيث إن المولد النبوي الشريف له اهتمام خاص من المصريين ويأكلون فيها حلوى المولد النبوي، والاحتفال بالمولد النبوي الكريم عمل من الأعمال الجليلة، ومظهر من المظاهر الطيبة، وبرهان يتجلى فيه حب هذه الأمة لنبيها وتعلقها برسولها الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وحدد علماء الفلك موعد المولد النبوي 2022 ، الذي يوافق فلكيًا السبت 8 أكتوبر 2022، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ويجب علينا اتباع الرؤية الشرعية التي تصدرها يوم الإفتاء في اليوم التاسع والعشرين من شهر صفر لتحدد موعد المولد النبوي الشريف وغرة شهر ربيع الأول.

يعد موعد المولد النبوي الشريف 2022 ، إجازة رسمية في مصر، وتكون مدفوعة الأجر بالنسبة للعاملين في الحكومة والقطاع العام، وبناء عليه يحصل العاملون على عطلة يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، لتصبح بذلك تلك الإجازة هي آخر العطلات الرسمية للعام الجاري 2022، كما يسبق إجازة المولد النبوي 2022، إجازة 6 أكتوبر والتي توافق يوم الخميس، إذ يحتفل المواطنين بعيد نصر 6 أكتوبر 1973.