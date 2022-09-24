اليوم.. استخراج اشتراكات مخفضة للطلبة على قطارات تحيا مصر

جدة - نرمين السيد - بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، إتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (تحيا مصر) بمختلف الخطوط لأبنائنا من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات.





وأوضح بيان صحفى للهيئة، وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول. لمعرفة التفاصيل والأوراق من هنا

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