سامح شكرى يلتقى وزير خارجية أذربيجان لمناقشة التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أفاد بأن اللقاء تناول مجمل ملفات التعاون الثنائى بين مصر وأذربيجان وسبل تطويرها، أخذاً فى الاعتبار سابق انعقاد جولة للمشاورات السياسية بين البلدين فى يوليو الماضى فى العاصمة الأذربيجانية باكو، وانعقاد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى ومنتدى رجال الأعمال المصريين الأذربيجانيين فى باكو فى فبراير 2022.

وأوضح أبو زيد، أن الوزير شكرى هنأ نظيره على نجاح فترة رئاسة أذربيجان لحركة عدم الانحياز، والتى اتسمت بالنشاط والحراك من خلال عدد من المبادرات لإعادة إحياء الحركة وأطر التعاون بين دولها، وهو ما كان محل تقدير من جانب وزير الخارجية الأذربيجاني، الذى حرص على استعراض موقف التوترات بين بلاده وأرمينيا.

وقد أكد وزير خارجية مصر على أهمية تحقيق الاستقرار والحيلولة دون تدهور الأوضاع، معيداً التذكير بموقف مصر الثابت الداعى الى حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وضرورة الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة من خلال الوسائل الدبلوماسية.