وزير التنمية المحلية: «مشروعك» وفر أكثر من 95.8 ألف فرصة عمل خلال أغسطس

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أغسطس الماضى فى تنفيذ 2000 مشروع بقروض 567 مليون جنيه، وساهمت المشروعات فى توفير أكثر من 95,8 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات.





وأشار آمنة، إلى أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" حتى الآن بلغ أكثر من 198.6 ألف مشروع، بقروض تقترب من 25 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 95.8 ألف فرصة عمل.

كما أشار إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، والتى تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء "مشروعك" وحتى الآن بعدد 22.4 ألف مشروع يليها محافظة سوهاج بعدد 21.3 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بـ18.5 ألف مشروع، ثم الدقهلية بـ16.5 ألف مشروع، ثم محافظة الشرقية بعدد 15.8 ألف مشروع، ثم محافظة بنى سويف بعدد 15.6 ألف مشروع.

ولفت إلى أن مشروعك يعمل حاليا على تعزيز الارتقاء بالمهارات فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

ونوه بأن الوزارة تعمل من خلال "مشروعك" على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولى لمبادرة تطوير الريف المصرى، مما يساهم فى خلق فرص عمل لمواطنى القرى المستهدفة، كما يساهم "مشروعك" فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية، وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع فى تنفيذ مبادرة "شغلك جنب قريتك"، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

كما لفت إلى أنه تم تدريب جميع العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل فى كل بنك من البنوك الستة التى يتعامل معها "مشروعك" وأيضا المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، موجها بالاستمرار فى تدريب موظفى البرنامج مع التنويع فى التدريب من حيث التخصص والمهارات، ووضع تصور متكامل لكيان إدارى فى كل محافظة ليس فقط لاستمرار مبادرة "مشروعك"، بل لتتولى تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى المحافظات، وقال إنه تم عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة بـ"مشروعك" فى جميع المحافظات والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى الجمهورية.

وقال إنه تم توجيه القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية فى مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها فى تقليل العجز التجارى، خصوصا مع قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات لتنفيذ مشروع انشاء مجموعة من التجمعات الصناعية تهدف إلى توفير صناعات مغذية تتعاون فيها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع كيانات أكبر حجما فى مجال الصناعات المغذية.

وأضاف الوزير، أن "مشروعك" لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات، ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقى الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبى القروض و تسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية إتخاذ القرار فى البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه فى مدة قصيرة، وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع، مع المساهمة فى تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب، لافتا الى انه تم تغطية جميع المحافظات بعدد 260 مقرا لمشروعك تغطى جميع المراكز الإدارية بالمحافظات، وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة فى "مشروعك"، والإشراف الشخصى من جانب المحافظين لتذليل المعوقات.