وزير الخارجية يؤكد أهمية الدفع بالحل السياسى فى سوريا

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك فى إطار الاهتمام المصرى بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السورى الشقيق.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على استمرار مصر فى جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسى فى سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254. ومن جانبه، أطلع المبعوث الأممى وزير الخارجية على تطورات الأزمة، وأعاد شكرى التأكيد على الأولوية التى توليها مصر لتحريك مختلف مسارات حلحلة الأزمة، وضرورة تكثيف الجهود فى هذا الشأن. وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السورى الشقيق وأعرب الوزير شكرى عن كامل الدعم للمبعوث الأممى مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق من أجل دفع الحل السياسى قدما.

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