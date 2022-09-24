COP27.. وزير الخارجية: مهتمون بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال الاجتماع على اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 بقضية خسائر وأضرار تغير المناخ التى توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماماً كبيراً، مضيفاً إدراك مصر للخسائر والأضرار المتزايدة التى تلحق بهذه الدول نتيجة للتغيرات المناخية وموجات الطقس القاسية المتكررة من عواصف وأعاصير وفيضانات وجفاف وما تؤدى إليه من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة.
وحرص وزير الخارجية فى هذا الصدد على استعراض جهود الرئاسة المصرية للمؤتمر فى موضوعات الخسائر والأضرار، وحرصها على تعزيز تناول الأبعاد المختلفة لهذه القضية خلال المؤتمر، مشيراً إلى تنظيم الرئاسة المصرية للمؤتمر لمشاورات غير رسمية على مستوى رؤساء الوفود بالقاهرة يومى 10 و11 سبتمبر الجارى بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، فضلاً عن اسناد مهمة تيسير وتنسيق المفاوضات حول الخسائر والأضرار خلال مؤتمر COP27 إلى كل من مبعوثة المناخ الألمانية ووزيرة البيئة الشيلية.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته مبرزاً تطلع الرئاسة المصرية للمؤتمر للعمل المشترك والتنسيق مع الدول الجزرية النامية للخروج بالنتائج المأمولة حول موضوعات خسائر وأضرار تغير المناخ.
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