الاجتهاد ضرورة العصر.. انطلاق مؤتمر الأوقاف الدولى اليوم

جدة - نرمين السيد - ويستمر المؤتمر لمدة يومين، بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، ويناقشون 41 بحثًا.

وأناب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى افتتاح المؤتمر، وأكد وزير الأوقاف، أنه تم تحديد واختيار موضوع المؤتمر بعناية شديدة.

ولفت إلى أن من أهم محاور المؤتمر هو أهل الاجتهاد، فالعلم الشرعى ليس مباحا لغير المتخصصين، قائلا: "الاجتهاد له ضوابط ويحتاج إلى تأهيل وإعداد كبير وهناك فارق بين الجانب الوعظى والاجتهاد ويمكن أن يكون إنسان عالما كبيرا وليس لديه القدرة على الوعظ فليس كل واعظ فقيها أو عالما.